В Сасовском районе «Рено» врезался в отбойник, погибла пассажирка

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 22 августа, в 23:30 в Сасовском районе Renault Megan въехал в отбойник. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на 414 километре М5. По предварительной информации, 28-летний водитель Renault Megan, двигаясь со стороны Москвы в сторону Самары, превысил скорость и врезался в отбойник.
31-летняя пассажирка автомобиля погибла. Водителя и 48-летнюю пассажирку доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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