В Рязанской области временно изменится расписание электричек

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С 25 августа по 1 сентября в Рязанской области изменится расписание некоторых электричек из-за ремонтно-путевых работ на станции Рыбное и участке Овражки — Донино. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
С 12:45 до 17:00 электрички и поезда, отправляющиеся из Рязани в Москву, будут проходить платформу Рыбное без остановки.
С 26 по 30 августа из расписания выведут несколько поездов на участках Москва — Куровская и Куровская — Шатура.
Изменения в расписании пригородных поездов можно узнать на вокзалах и на официальном сайте РЖД в разделе «
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