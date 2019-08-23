В Рязани протестируют систему распознавания человека по силуэту

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В России разработали систему, которая сможет распознавать человека по силуэту и отслеживать его перемещения по городу. Гендиректор компании NtechLab сообщил, что продукт будет готов в сентябре-октябре, передает
Технологию намерены протестировать в Москве и других регионах — Рязани, Кемерове, Тюмени, Татарстане, а также за рубежом.
Отмечается, что несколько этапов разработки завершатся уже в этом году.
«В сентябре — октябре будет готова технология, и дальше она будет только улучшаться в точности распознавания. Начнем с 90%, до 99% будем стремиться дойти за полгода — год», — сказал глава компании-разработчика.
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