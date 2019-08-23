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13:53, 23 августа 2019 184
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С начала года в Рязанской области завели восемь «экологических» уголовных дел

С начала года в Рязанской области завели восемь «экологических» уголовных дел

С начала года в Рязанской области выявили 948 нарушений в сфере охраны окружающей среды. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

В частности, опротестовано 72 незаконных правовых акта, внесено 269 представлений, в суды направлено 201 заявление.

К административной ответственности привлекли 155 человек, еще 193 наказаны в дисциплинарном порядке. Также возбудили восемь уголовных дел.


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