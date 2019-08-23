Рязанский производитель построит завод в Болгарии

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Рязанская компания «Русский Мороз» договорилась о заключении соглашения с болгарской фирмой «Мясные продукты» о строительстве предприятия в Болгарии. Об этом сообщил
Договоренность достигнута во время форума «Дни международного бизнеса Рязанской области», который прошел в Рязани на прошлой неделе.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.