Прокуратура нашла нарушения в школьных автобусах Пронского района

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Прокуратура проверила безопасность перевозки школьников в Пронском районе. Об этом сообщил
Оказалось, что в автобусе Денисовской школы не работали фары, освещающие госномер, а в автобусе школы №1 в неисправном состоянии были ремни безопасности.
В адрес директоров вынесли представления об устранении нарушений.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.