Под Скопином перевернулся мотоциклист, тащивший на буксире мопед

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 22 августа, в Скопинском районе произошло ДТП. На 68-ом километре дороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское» перевернулись мотоцикл и мопед, сообщила
20-летний местный житель на мотоцикле «Иж» буксировал мопед под управлением 16-летнего подростка. По предварительной информации, водитель превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате ДТП 20-летнего молодого человека госпитализировали с травмами. Оказалось, что у него не было «прав», а его мотоцикл не был зарегистрирован.
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