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11:08, 23 августа 2019 126
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Под Скопином перевернулся мотоциклист, тащивший на буксире мопед

Под Скопином перевернулся мотоциклист, тащивший на буксире мопед

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 22 августа, в Скопинском районе произошло ДТП. На 68-ом километре дороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское» перевернулись мотоцикл и мопед, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

20-летний местный житель на мотоцикле «Иж» буксировал мопед под управлением 16-летнего подростка. По предварительной информации, водитель превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате ДТП 20-летнего молодого человека госпитализировали с травмами. Оказалось, что у него не было «прав», а его мотоцикл не был зарегистрирован.


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