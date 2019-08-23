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12:52, 23 августа 2019 89
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Кораблинского предпринимателя осудили за подделку брендовой одежды

Кораблинского предпринимателя осудили за подделку брендовой одежды

Кораблинского предпринимателя осудили за подделку брендовой одежды. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Во время одной из проверок в магазине, принадлежащем подсудимому, обнаружили брючные ремни, спортивную обувь и сумки с логотипами Hermes и Lacoste.

Правообладатели этих товарных знаков не заключали соглашение с кораблинским магазином.

Суд вынес предпринимателю предупреждение. Поддельные товары изъяли.


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