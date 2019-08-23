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Кораблинского предпринимателя осудили за подделку брендовой одежды. Об этом сообщил
Во время одной из проверок в магазине, принадлежащем подсудимому, обнаружили брючные ремни, спортивную обувь и сумки с логотипами Hermes и Lacoste.
Правообладатели этих товарных знаков не заключали соглашение с кораблинским магазином.
Суд вынес предпринимателю предупреждение. Поддельные товары изъяли.
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