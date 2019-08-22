Сасовский детсад стал лучшим во Всероссийском конкурсе-смотре

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Фото: Издательство «Пресса»
Сасовский детсад № 13 «Золотой ключик» стал лучшим во Всероссийском конкурсе-смотре. В понедельник, 19 августа, глава администрации Евгения Рубцова наградила руководителя дошкольного учреждения Оксану Лощинину,
Во Всероссийском конкурсе-смотре лучших детских садов страны участвовали более 32 тысяч учреждений.
«Это результат дружной работы всего коллектива, а также поддержки родителей наших воспитанников. А лучшие помощники и главные вдохновители, конечно, наши детки!» — прокомментировала победу Оксана Лощинина.
«Золотой ключик» работает с 1985 года. Сейчас его посещают более 200 детей.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.