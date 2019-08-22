Сараевец получил почти четыре года колонии за избиение собутыльника

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Житель Сараевского района получил 3 года 10 месяцев в колонии общего режима за избиение собутыльника. Об этом пишет ИД «
Приятели распивали спиртное. Один из них начал избивать собутыльника. Последнего с сотрясением мозга и переломом ребер доставили в больницу.
Учитывая то, что у мужчины есть две судимости, суд назначил ему лишение свободы.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.