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Фото: Pixabay.com
Рязанский педофил вновь пойдет под суд за развращение двоих мальчиков. Об этом
«Обвиняемый добился дружеского общения с несовершеннолетними, — пояснили в следкоме. — После этого он стал совершать в отношении них развратные действия».
На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 135 УК («Развратные действия»). Ранее его судили за это же преступление.
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