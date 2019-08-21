За неделю в Рязани клещи покусали почти 60 детей

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За неделюклещи покусали почти 162 рязанца, из которых 59 детей. Об этом сообщил
Наибольшая активность насекомых наблюдалась на территориях Рязанского, Касимовского, Скопинского, Спасского, Шиловского, Рыбновского, Клепиковского районов и Рязани.
«При проведении лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, подтверждается наличие инфицированных клещей возбудителем иксодового клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека», — отметили специалисты.
В этом году от клещей обработали 347 га земли: места массового отдыха населения, летние лагеря, территории кладбищ.
Рязанцам напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу для получения медпомощи. Рекомендуется провести лабораторное исследование удаленного клеща.
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