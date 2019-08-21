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15:19, 21 августа 2019 86
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За неделю в Рязани клещи покусали почти 60 детей

За неделю в Рязани клещи покусали почти 60 детей

За неделюклещи покусали почти 162 рязанца, из которых 59 детей. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольшая активность насекомых наблюдалась на территориях Рязанского, Касимовского, Скопинского, Спасского, Шиловского, Рыбновского, Клепиковского районов и Рязани.

«При проведении лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, подтверждается наличие инфицированных клещей возбудителем иксодового клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека», — отметили специалисты.

В этом году от клещей обработали 347 га земли: места массового отдыха населения, летние лагеря, территории кладбищ.

Рязанцам напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу для получения медпомощи. Рекомендуется провести лабораторное исследование удаленного клеща.


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