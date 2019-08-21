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12:13, 21 августа 2019 127
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Во Владимире на Пушкинском бульваре покажут музыкальный спектакль «Онегин»

Во Владимире на Пушкинском бульваре покажут музыкальный спектакль «Онегин»

Во Владимире на Пушкинском бульваре покажут музыкальный пюпитр-спектакль «Онегин». Он завершит цикл спектаклей под открытым небом в рамках проекта «Наше все. Читаем Пушкина», сообщил сайт администрации города.

«Онегина» в пятницу, 23 августа, в 19:00 представят актеры Народного коллектива театра-студии «Новая сцена» городского Дворца культуры.

Дополнительная информация на сайте и по телефону 33-55-87.


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