Во Владимире на Пушкинском бульваре покажут музыкальный спектакль «Онегин»

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Во Владимире на Пушкинском бульваре покажут музыкальный пюпитр-спектакль «Онегин». Он завершит цикл спектаклей под открытым небом в рамках проекта «Наше все. Читаем Пушкина»,
«Онегина» в пятницу, 23 августа, в 19:00 представят актеры Народного коллектива театра-студии «Новая сцена» городского Дворца культуры.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.