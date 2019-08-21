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12:48, 21 августа 2019 62
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В Спас-Деменске проверили благоустройство улиц

В Спас-Деменске проверили благоустройство улиц

В Спас-Деменске проверили ремонт дворов, парковок, тротуаров, а также установку скамеек и урн и строительство дорог. Об этом сообщил сайт регионального Заксобрания.

Депутат Заксобрания Оксана Черкасова, глава администрации города Сергей Смирнов, депутаты районного Собрания Елена Савченкова и Иван Илларионов побывали на улицах Освободителей, Советской и Гагарина.

На первых двух улицах обновили бордюры и положили тротуарную плитку.

«Заасфальтировано 4,5 километра дороги на Нестеры до поворота на Павлиново и 1,5 километра — на Лазинки, — рассказал членам комиссии Сергей Смирнов. — На асфальтирование улиц в городе ушло 4,8 миллиона рублей. Улица Гагарина узкая и тупиковая. По ней проложили асфальтовое полотно шириной три метра и длиной 270 погонных метров».

На улицах Гагарина и Освободителей рабочие подсыпят обочины. Сейчас заканчиваются торги на укладку тротуара шириной 1,4 метра от закрытого переезда до последних домов на улице Трегубова.

Комиссия не сделала замечаний по ремонту.

Фото с сайта калужского Заксобрания


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