В Москве младенец попал в больницу с отравлением наркотиками

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В Москве восьмимесячный ребенок попал в больницу с отравлением наркотиками. Об этом сообщила «
Врачи нашли запрещенные вещества в моче девочки. Она находится в реанимации.
По предварительным данным, наркотики могли попасть в организм младенца с молоком матери. Полицейские задержали женщину для допроса.
Следователи выясняют детали инцидента.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.