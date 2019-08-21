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В двух рязанских деревнях обнаружили бешенство животных. Постановления губернатора о карантине официально опубликовали во на сайте правительства.
В Шиловском районе очагом заболевания стал двор дома №10 на улице Луговой в селе Шармушадь Ерахтурского сельского поселения. В Рязанском районе — двор в деревне Шеверединовка Льговского сельского поселения.
Угрожаемой зоной заболевания бешенством объявили целиком населенные пункты.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ограничительные меры продлятся до 14 и 15 сентября соответственно.
Ветеринары продезинфицируют дом, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания.
Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей умертвят.
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