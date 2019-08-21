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8:40, 21 августа 2019 504
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Умерла актриса Александра Назарова

Умерла актриса Александра Назарова

Во вторник, 20 августа, скончалась актриса Александра Назарова. Об этом сообщил театр имени Ермоловой.

«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», — отметили в сообщении.

Артистка скончалась на 80 году жизни.

О дате и времени прощания с артисткой станет известно позже.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде.

Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, среди которых «А если это любовь?», «Софья Перовская», «Любовь с привилегиями», «Мелочи жизни», «Граница: Таежный роман», «Бригада», «Глухарь».

Одной из самых известных последних ее ролей стала роль Надежды Михайловны — бабушки Виктории, главной героини сериала «Моя прекрасная няня».

Фото с сайта театра имени Ермоловой


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