Умерла актриса Александра Назарова

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Во вторник, 20 августа, скончалась актриса Александра Назарова. Об этом сообщил
«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», — отметили в сообщении.
Артистка скончалась на 80 году жизни.
О дате и времени прощания с артисткой станет известно позже.
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде.
Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, среди которых «А если это любовь?», «Софья Перовская», «Любовь с привилегиями», «Мелочи жизни», «Граница: Таежный роман», «Бригада», «Глухарь».
Одной из самых известных последних ее ролей стала роль Надежды Михайловны — бабушки Виктории, главной героини сериала «Моя прекрасная няня».
Фото с сайта театра имени Ермоловой
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.