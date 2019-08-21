Сына рязанской матери-одиночки взяли в детский сад после вмешательства ОНФ

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Рязанские активисты Общероссийского народного фронта помогли зачислить ребенка в детский сад. Об этом сообщил
Очередь, в которую была зарегистрирована мать ребенка, постоянно двигалась вниз, поскольку на момент зачисления в дошкольное учреждение ребенку не исполнилось трех лет.
В прошлом году рязанка, воспитывающая ребенка одна, зарегистрировала заявление в МФЦ с просьбой зачислить сына в детский сад. В январе 2019 года она подала документы для подтверждения льготной очереди в несколько детских садов.
В апреле женщина повторно обратилась в МФЦ, там выяснилось, что во всех учреждениях очередь сына опустилась на несколько строчек вниз.
Женщине предстояло выходить на работу и поэтому она обратилась за помощью в ОНФ.
Рязанка рассказала общественникам, что ее сыну не предоставляют место в детском саду в этом году, ссылаясь на то, что 1 сентября мальчику еще не исполнится трех лет.
Активисты отправили обращения в администрацию и министерство образования области.
В конце августа из администрации поступил ответ, в котором говорилось, что обращение рассмотрели в управлении образования и ее сына зачислили в детский сад №139.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.