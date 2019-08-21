Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:53, 21 августа 2019 287
 0    0

Сына рязанской матери-одиночки взяли в детский сад после вмешательства ОНФ 1

Сына рязанской матери-одиночки взяли в детский сад после вмешательства ОНФ

Рязанские активисты Общероссийского народного фронта помогли зачислить ребенка в детский сад. Об этом сообщил сайт регионального отделения ОНФ.

Очередь, в которую была зарегистрирована мать ребенка, постоянно двигалась вниз, поскольку на момент зачисления в дошкольное учреждение ребенку не исполнилось трех лет.

В прошлом году рязанка, воспитывающая ребенка одна, зарегистрировала заявление в МФЦ с просьбой зачислить сына в детский сад. В январе 2019 года она подала документы для подтверждения льготной очереди в несколько детских садов.

В апреле женщина повторно обратилась в МФЦ, там выяснилось, что во всех учреждениях очередь сына опустилась на несколько строчек вниз.

Женщине предстояло выходить на работу и поэтому она обратилась за помощью в ОНФ.

Рязанка рассказала общественникам, что ее сыну не предоставляют место в детском саду в этом году, ссылаясь на то, что 1 сентября мальчику еще не исполнится трех лет.

Активисты отправили обращения в администрацию и министерство образования области.

В конце августа из администрации поступил ответ, в котором говорилось, что обращение рассмотрели в управлении образования и ее сына зачислили в детский сад №139.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Поверить или заменить? Что делать, если у электросчетчика истек срок поверки

Поверить или заменить? Что делать, если у электросчетчика истек срок поверки

В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 48 384
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 584
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 29 011
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 868
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 26 029
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум