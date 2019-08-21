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11:46, 21 августа 2019 238
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Новый микрорайон в Песочне на 25 тысяч человек намерены построить за 12 лет 1

Новый микрорайон в Песочне на 25 тысяч человек намерены построить за 12 лет

Новый микрорайон в Песочне на 25 тысяч человек намерены построить за 12 лет. Об этом в среду, 21 августа, на публичных слушаниях сообщил представитель застройщика — ООО «Агроконтакт».

Предметом обсуждения стал проект микрорайонов №№8 и 9 Песочни. На территории площадью 158,91 гектара, которая граничит с существующей застройкой микрорайона, магазином «Зельгрос» и Карцевским лесом, хотят построить высотки на 25,5 тысячи человек со средней высотой 18-19 этажей.

Проектом предусмотрено 7 900 парковочных мест, из которых 5 000 — подземные и многоуровневые, дополнительное озеленение, восстановление Карцевского леса.

Строительство пройдет в шесть этапов. Первый завершат в течение 2-4 лет, весь проект реализуют за 12-15 лет.

Кроме того, застройщик публично пообещал передать муниципалитету территории под социальные объекты: две школы на 1100 и 1200 мест, шесть детсадов на 190-250 мест, поликлинику на 510 посещений в смену, два спорткомплекса.

Новый микрорайон соединится с Восточной окружной дорогой и улицей Шереметьевской.

Ранее для реализации проекта вносили изменения в Генплан и правила застройки. На слушания пришли около 10 человек, большинство из которых — журналисты.

Заключения опубликуют в «Рязанских ведомостях».


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