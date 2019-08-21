Рязанцев начали прививать от гриппа

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В Рязанской области началась кампания против гриппа. Об этом сообщил
В регион поступила первая партия вакцины «Совигрипп» для взрослых в объеме 181 тысяча доз. Ожидается поступление вакцины для детей.
В предстоящем сезоне прививки от гриппа планируют сделать не менее 50% населения области.
Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства, здравпунктах, вакцинации можно сделать по месту работы с привлечением прививочных бригад.
Вакцины бесплатно могут сделать:
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.