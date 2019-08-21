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9:14, 21 августа 2019 185
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Рязанцев начали прививать от гриппа

Рязанцев начали прививать от гриппа

В Рязанской области началась кампания против гриппа. Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

В регион поступила первая партия вакцины «Совигрипп» для взрослых в объеме 181 тысяча доз. Ожидается поступление вакцины для детей.

В предстоящем сезоне прививки от гриппа планируют сделать не менее 50% населения области.

Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства, здравпунктах, вакцинации можно сделать по месту работы с привлечением прививочных бригад.

Вакцины бесплатно могут сделать:

  • детям с 6 месяцев;
  • учащимся 1-11 классов;
  • обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
  • взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
  • взрослым старше 60 лет;
  • лицам, подлежащим призыву на военную службу;
  • лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями, ожирением и другими.

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