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В Туле по Баташевскому мосту открыли движение по одной полосе. С вечера 18 августа на участке организвали реверсивное движение, сообщил
На подъезде к участку с ограждениями установили светофоры. Проезжать автомобили могут по одной полосе в оба направления. Вдоль дороги установили дополнительное освещение.
На мосту также должны установить габаритные рамки, которые будут препятствовать проезду трансопрта высотой более трех метров.
Напомним,
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.