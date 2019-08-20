В михайловском поселке отреставрировали памятник воинам Великой Отечественной

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Фото: Правительство Рязанской области
В михайловском поселке Некрасово отреставрировали памятник участникам Великой Отечественной войны. Обновленный монумент открыли во вторник, 20 августа. В церемонии участвовали ветеран Николай Маштаков и губернатор Николай Любимов,
«Мы всегда будем помнить подвиг фронтового поколения, воинов, отдавших свою жизнь за свободу Родины. И безмерно благодарны им за то, что живем сегодня в свободной, сильной стране», — сказал глава региона.
По его словам, памятники — от крупных мемориалов до небольших сельских обелисков — это «дань глубокого уважения рязанцам, героически защищавшим свое Отечество». Любимов поблагодарил жителей Некрасова за сохранение памяти о земляках.
Отмечается, что на монументе указаны больше сотни фамилий участников Великой Отечественной войны из Некрасова и близлежащих деревень Маково, Наталинка и Вылетовка. На реставрацию памятника по региональной программе поддержки местных инициатив выделяли 1 миллион 87 тысяч рублей.
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