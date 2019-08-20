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Тамбовскую предпринимательницу осудили за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщил
Установлено, что 27 апреля 2019 года 59-летняя женщина пыталась дать 80 тысяч сотруднику, который выявил незаконную продажу алкоголя в магазине. Деньги владелица пыталась положить в карман полицейскому, однако он отказался от вознаграждения.
Суд назначил злоумышленнице два года лишения свободы условно с конфискацией переданных в качестве взятки денег в доход государства.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.