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12:15, 20 августа 2019 152
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Тамбовскую предпринимательницу осудили за попытку дать взятку полицейскому

Тамбовскую предпринимательницу осудили за попытку дать взятку полицейскому

Тамбовскую предпринимательницу осудили за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что 27 апреля 2019 года 59-летняя женщина пыталась дать 80 тысяч сотруднику, который выявил незаконную продажу алкоголя в магазине. Деньги владелица пыталась положить в карман полицейскому, однако он отказался от вознаграждения.

Суд назначил злоумышленнице два года лишения свободы условно с конфискацией переданных в качестве взятки денег в доход государства.


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