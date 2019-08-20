Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:58, 20 августа 2019 105
 0    0

Рокотянская потеряла 11 строчек в медиарейтинге глав ЦФО

Рокотянская потеряла 11 строчек в медиарейтинге глав ЦФО

По итогам июля глава Рязани Юлия Рокотянская потеряла 11 строчек в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». Рокотянская заняла 25 место из 32.

И.о. главы рязанской администрации Елена Сорокина опустилась на шесть позиции и заняла 14-е место.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 51 тысячи СМИ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. За покупку каких лекарств можно получить налоговый вычет?

Отвечает прокуратура. За покупку каких лекарств можно получить налоговый вычет?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 47 476
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 477
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 28 767
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 646
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 25 557
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум