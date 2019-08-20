Рокотянская потеряла 11 строчек в медиарейтинге глав ЦФО

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По итогам июля глава Рязани Юлия Рокотянская потеряла 11 строчек в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». Рокотянская заняла 25 место из 32.
И.о. главы рязанской администрации Елена Сорокина опустилась на шесть позиции и заняла 14-е место.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 51 тысячи СМИ.
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