Врач из Рязани выиграла квартиру в лотерею

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Врач-ревматолог из Рязани Анна Козлова стала победительницей «Жилищной лотереи». По итогам 347-го тиража она выиграла квартиру стоимостью 1 400 000 рублей, сообщила пресс-служба «Столото».
По словам рязанки, ей помогло счастливое число. «Мне приносят удачу четные числа, особенно восьмерка. На тираж я купила несколько лотерейных билетов на сайте „Столото“. Выиграл тот, в котором было мое любимое число», — рассказала Козлова.
Отмечается, что женщина трудится на нескольких работах, чтобы купить жилье.
«Анна будет и дальше приобретать билеты „Жилищной лотереи“, чтобы выиграть 3-комнатную квартиру в Москве площадью более 100 квадратных метров с ремонтом в новом ЖК бизнес-класса», — добавили в «Столото».
Напомним, еще одна жительница Рязани
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