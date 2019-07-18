Рязанка выиграла в лотерею дом у моря

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Юлия Суркова из Рязани выиграла в лотерею дом стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».
Для жительницы Рязани удачным стал 344-й тираж.
Билет рязанка получила в подарок от бабушки.
«Когда увидела выигрыш, была приятно удивлена. Сто рублей потраченные на билет, превратились в такую крупную сумму. Деньги были очень нужны. Мы с мужем недавно купили квартиру. На выигрыш сделаем качественный ремонт», — рассказала победительница.
Юлия работает бухгалтером в компании, которая занимается производством оборудования для парикмахерских услуг.
Она рассказала, что на выигранные в лотерею средства планирует выделить дополнительное место для хранения спортинвентаря.
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