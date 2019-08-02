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В Калуге «Кот ученый» переехал к университету имени Циолковского. Об этом сообщил «
Скульптуру дополнили молодым дубом.
Ранее «Кот ученый» находился около памятника 600-летию Калуги. Там он находился около шести лет.
По поводу переноса проводился опрос горожан.
«За» высказалось более 60%, а за то, чтобы оставить кота на прежнем месте — 39%.
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