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12:14, 2 августа 2019 208
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В Калуге «Кот ученый» переехал к университету имени Циолковского

В Калуге «Кот ученый» переехал к университету имени Циолковского

В Калуге «Кот ученый» переехал к университету имени Циолковского. Об этом сообщил «МК-Калуга».

Скульптуру дополнили молодым дубом.

Ранее «Кот ученый» находился около памятника 600-летию Калуги. Там он находился около шести лет.

По поводу переноса проводился опрос горожан.

«За» высказалось более 60%, а за то, чтобы оставить кота на прежнем месте — 39%.

Фото «МК-Калуга»


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