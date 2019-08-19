В Рязанском районе на два дня отключат газ

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В двух населенных пунктах Рязанской области на два дня отключат газ. О проведении работ по замене фланцевых соединений сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 8:00 20 августа до 17:00 22 августа газа не будет в поселке Александрово и деревне Зеленево.
Ранее эти работы планировали провести 4-5 июня.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.