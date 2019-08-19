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В Тамбове на площади Льва Толстого начали устанавливать чаши фонтанов. Об этом сообщил
Подрядчик ускорил работы на площади. Врио главы города Дмитрий Самородин проверил участок. В сообщении отметили, что идет заливка опалубки бетоном, подготавливается детская площадка.
В ближайшее время там установят декоративные фигуры.
Как отметил подрядчик, в августе на площади поставят оборудование, к середине сентября гранит для облицовки фонтана.
Работы должны завершить до октября.
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