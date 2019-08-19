Минпросвещения порекомендовало ограничить использование телефонов в школах

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Минпросвещения порекомендовало регионам ограничить использование телефонов в школах. Об этом сообщил
Специалисты проанализировали данные опроса учащихся, родителей и педагогов.
Выяснилось, что 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.
Также опрошенные посчитали, что педагоги должны ограничить использование телефона в присутствии обучающихся в личных целях.
По словам экспертов, длительное использование телефонов в школе может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.
Ограничения не должны распространяться на детей, которые используют устройства по состоянию здоровья.
Ведомство порекомендовало учебным заведениям предусмотреть места для хранения телефонов и согласовать способы общения с родителями.
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