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МЧС напомнило рязанцам правила поведения в лесу. Памятку опубликовала
Перед выходом в лес спасатели порекомендовали предупредить родных о том, куда вы идете. Также важно одеться в яркую одежду со светоотражающими полосками, взять с собой полностью заряженный телефон, бутылку воды и спички, фонарик и компас. Не стоить ходить в лес одному, а также отпускать одних пожилых людей и детей.
«Поход в лес — это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что человеку в лесу может стать плохо. Если у вас есть еще какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя», — отметили в министерстве.
Если вы поняли, что заблудились нужно остановиться, сесть, успокоиться и попытаться вспомнить то место, где оставили машину или откуда заходили в лес.
«Если вы находитесь недалеко от населенных пунктов, определить координаты может помочь телефон. Если на нем нет сети, то все равно можно обратиться в экстренные службы. Звонить нужно сразу, как только вы поняли, что потерялись. Главное не поддаваться панике, периодически подавать звуковые сигналы. И если вы самостоятельно не можете определить направление выхода, лучше оставаться на месте и быть готовым к ночевке», — добавили специалисты.
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