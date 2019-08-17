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14:47, 17 августа 2019 770
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Вечернее свечение аэростатов в Рязани могут отменить из-за непогоды

Вечернее свечение аэростатов в Рязани могут отменить из-за непогоды

Вечернее свечение аэростатов в Рязани могут отменить из-за непогоды. Об этом сообщили в группе фестиваля «Небо России».

Мероприятие планировали провести вечером в субботу, 17 августа. Как отметили организаторы, если свечение состоится, то в урезанном режиме.

Команды приедут в Рязанский кремль в 18:00. На месте организаторы примут решение, наполнять аэростаты или нет.

Ранее свечение уже переносили на другую дату.


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