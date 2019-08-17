RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вечернее свечение аэростатов в Рязани могут отменить из-за непогоды. Об этом сообщили в
Мероприятие планировали провести вечером в субботу, 17 августа. Как отметили организаторы, если свечение состоится, то в урезанном режиме.
Команды приедут в Рязанский кремль в 18:00. На месте организаторы примут решение, наполнять аэростаты или нет.
Ранее свечение уже переносили на другую дату.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
|
cледующая новость →Дождь и гроза. Прогноз погоды в Рязани на воскресенье
В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.