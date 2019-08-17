В субботу из-за шествия представителей древних городов в Рязани перекроют несколько улиц

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В день закрытия Международного форума древних городов, 17 августа, в Рязани пройдет костюмированное шествие. Из-за этого перекроют несколько улиц, сообщила
Так, с 18:00 до 20:00 проезд запретят на улицах Циолковского, Ленина, Николодворянской и Лево-Лыбедской.
Движение транспорта организуют по
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.