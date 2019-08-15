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14:24, 15 августа 2019 660
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В субботу в центре Рязани изменится схема движения общественного транспорта

В субботу в центре Рязани изменится схема движения общественного транспорта

В день закрытия Международного форума древних городов, 17 августа, в Рязани пройдет костюмированное шествие. Из-за этого перекроют несколько улиц, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Так, с 18:00 до 20:00 проезд запретят на улицах Циолковского, Ленина, Николодворянской и Лево-Лыбедской.

Движение транспорта организуют по измененной схеме.

Троллейбусы:

  • № 5 (наружный) — от конечной остановки «улица Строителей» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина,
  • далее по улицам Дзержинского, Первомайскому проспекту, улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно по улицам Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
  • № 5 (внутренний) — следуют по направлению «улица Строителей» — «улица Дзержинского» — «улица Строителей»;
  • № 6 — следует по маршруту № 12 «Рязцветмет — памятник Полетаеву»;
  • №№ 3, 8 — в прямом и обратном направлении между остановками «Дом художника» и «Кальное» следуют по улицам Маяковского, площади Мичурина, улицам Горького, Новой, на остальных участках по своему маршруту;
  • № 10 — от конечной остановки «улица Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее
  • по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
  • № 13 — на время проведения мероприятий движение приостанавливается.

Автобусы:

  • № 1 — следуют от конечной остановки «Психбольница» до остановки «Радиоуниверситет» по своему маршруту (в обоих направлениях), далее по улице Дзержинского, Первомайскому проспекту, через площадь Победы, по улице Чкалова и обратно по Первомайскому проспекту и улице Дзержинского;
  • №№ 4, 17, 20 — в прямом и обратном направлении между остановками «улица Циолковского» и «Дом художника» следуют по улицам Новой, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;
  • №№ 8, 12 — в прямом и обратном направлении следуют по пути объезда по улице Новой, далее по своим маршрутам;
  • №№ 11, 13, 18 — следуют до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
  • № 7 — в прямом и обратном направлении между остановками «Завод Теплоприбор» и «Дом художника» следуют по улицам Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своему маршруту;
  • №№ 16, 21, 23 — в прямом и обратном направлении между остановками «Кальное» и «Дом художника» следуют по улицам Новой, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского,
  • на остальных участках по своим маршрутам;
  • № 22 — следуют от конечной остановки «Доширак» до остановки «Кальное» по своему маршруту, далее по Касимовскому шоссе до остановки «Мясокомбинат» и обратно;
  • №14 — следуют по кольцевому маршруту от конечной остановки «улица Разина» по улице Трудовой, Куйбышевскому шоссе, улицам Циолковского, Горького, Есенина, Спортивной, Халтурина, Разина, без заезда к ТЦ «Круиз».

Маршрутки:

  • №№ 31, 77, 98 — в прямом и обратном направлении между остановками «улица Циолковского» и «Дом художника» следуют по улицам Новой, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;
  • №№ 34, 57, 68, 73, 88 — в прямом и обратном направлении между остановками «Музыкальный театр» и «Дом художника» следуют по улицам Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;
  • №№ 32, 33, 85, 96 — в прямом и обратном направлении следуют по пути объезда по улица Горького, далее по своим маршрутам;
  • №№ 47, 53 — в прямом и обратном направлении между остановками «Кальное» и «Дом художника» следуют по по улицам Новой, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;
  • №№ 65, 66, 75, 99 — следуют от остановки «площадь Свободы» по улица Грибоедова, Кремлевскому валу, Соборной улице, в обратном направлении по тем же улицам;
  • № 62 — в прямом и обратном направлении между остановками «площадь Свободы» и «завод САМ» следуют по улице Грибоедова, Касимовскому шоссе, улицам Новой, Горького, Есенина, на остальных участках по своему маршруту;
  • № 95 — следуют в прямом и обратном направлении по улице Кальной, Касимовскому шоссе, улицам Новой, Горького, Есенина, далее по своему маршруту.

Открытие движения транспорта будет проходить поэтапно по ходу окончания прохождения колонн участников мероприятия.


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