В субботу в центре Рязани изменится схема движения общественного транспорта

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№ 6 — следует по маршруту № 12 «Рязцветмет — памятник Полетаеву»;
№№ 3, 8 — в прямом и обратном направлении между остановками «Дом художника» и «Кальное» следуют по улицам Маяковского, площади Мичурина, улицам Горького, Новой, на остальных участках по своему маршруту;
№ 10 — от конечной остановки «улица Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее
по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
№ 13 — на время проведения мероприятий движение приостанавливается.
Автобусы:
№ 1 — следуют от конечной остановки «Психбольница» до остановки «Радиоуниверситет» по своему маршруту (в обоих направлениях), далее по улице Дзержинского, Первомайскому проспекту, через площадь Победы, по улице Чкалова и обратно по Первомайскому проспекту и улице Дзержинского;
№№ 4, 17, 20 — в прямом и обратном направлении между остановками «улица Циолковского» и «Дом художника» следуют по улицам Новой, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;
№№ 8, 12 — в прямом и обратном направлении следуют по пути объезда по улице Новой, далее по своим маршрутам;
№№ 11, 13, 18 — следуют до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
№ 7 — в прямом и обратном направлении между остановками «Завод Теплоприбор» и «Дом художника» следуют по улицам Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своему маршруту;
№№ 16, 21, 23 — в прямом и обратном направлении между остановками «Кальное» и «Дом художника» следуют по улицам Новой, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского,
на остальных участках по своим маршрутам;
№ 22 — следуют от конечной остановки «Доширак» до остановки «Кальное» по своему маршруту, далее по Касимовскому шоссе до остановки «Мясокомбинат» и обратно;
№14 — следуют по кольцевому маршруту от конечной остановки «улица Разина» по улице Трудовой, Куйбышевскому шоссе, улицам Циолковского, Горького, Есенина, Спортивной, Халтурина, Разина, без заезда к ТЦ «Круиз».
Маршрутки:
№№ 31, 77, 98 — в прямом и обратном направлении между остановками «улица Циолковского» и «Дом художника» следуют по улицам Новой, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;
№№ 34, 57, 68, 73, 88 — в прямом и обратном направлении между остановками «Музыкальный театр» и «Дом художника» следуют по улицам Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;
№№ 32, 33, 85, 96 — в прямом и обратном направлении следуют по пути объезда по улица Горького, далее по своим маршрутам;
№№ 47, 53 — в прямом и обратном направлении между остановками «Кальное» и «Дом художника» следуют по по улицам Новой, Горького, Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;
№№ 65, 66, 75, 99 — следуют от остановки «площадь Свободы» по улица Грибоедова, Кремлевскому валу, Соборной улице, в обратном направлении по тем же улицам;
№ 62 — в прямом и обратном направлении между остановками «площадь Свободы» и «завод САМ» следуют по улице Грибоедова, Касимовскому шоссе, улицам Новой, Горького, Есенина, на остальных участках по своему маршруту;
№ 95 — следуют в прямом и обратном направлении по улице Кальной, Касимовскому шоссе, улицам Новой, Горького, Есенина, далее по своему маршруту.
Открытие движения транспорта будет проходить поэтапно по ходу окончания прохождения колонн участников мероприятия.