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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 17 августа, на полигоне в Дубровичах под Рязанью завершился «Авиадартс-2019». Фото опубликовало издательство «
С успешным завершением пятого этапа конкурса участников и гостей поздравили заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Андрей Юдин и губернатор Рязанской области Николай Любимов.
По словам главы региона, конкурс помогает развивать партнерские отношения между странами-участницами и укреплять международное военное сотрудничество.
Победителям вручили кубки, медали и подарки.
Напомним, наибольшее количество баллов
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