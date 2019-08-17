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Пассажирский самолет «Хабаровских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, передает
По данным источника, судно около 11:00 местного времени (04:00 мск) вылетело по маршруту Хабаровск — Николаевск — Аян. Через час после взлета по техническим причинам самолет вернулся в аэропорт.
На борту находилось 15 человек, в том числе два члена экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал.
Напомним, утром в четверг, 15 августа, около деревни Рыбинское
После взлета в двигатель лайнера попала птица, и он загорелся. Ранее сообщалось о
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.