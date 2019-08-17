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11:11, 17 августа 2019 232
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Самолет «Хабаровских авиалиний» совершил экстренную посадку

Самолет «Хабаровских авиалиний» совершил экстренную посадку

Пассажирский самолет «Хабаровских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, передает ТАСС со сслыкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

По данным источника, судно около 11:00 местного времени (04:00 мск) вылетело по маршруту Хабаровск — Николаевск — Аян. Через час после взлета по техническим причинам самолет вернулся в аэропорт.

На борту находилось 15 человек, в том числе два члена экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, утром в четверг, 15 августа, около деревни Рыбинское экстренно сел пассажирский самолет А-321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Симферополь.

После взлета в двигатель лайнера попала птица, и он загорелся. Ранее сообщалось о 23 пострадавших. Позже число пострадавших выросло до 76 человек.

Путин присвоил звание Героев России пилотам, посадившим самолет.


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