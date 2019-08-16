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14:36, 16 августа 2019 132
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Вжух и… Около рязанской больницы сфотографировали остановку с дырявой крышей

Вжух и… Около рязанской больницы сфотографировали остановку с дырявой крышей

Около больницы №10 сфотографировали остановку с дырявой крышей. Снимки опубликовали в группе «Рязань».

«Форум древних городов, новогодняя столица… Интересно, когда для простых людей что-нибудь сделают», — так прокомментировал фото их автор.


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3 дня назад
«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.

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