Вжух и… В Рязани заменили дырявую крышу остановки у больницы

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Фото: Администрация Рязани
В Рязани заменили дырявую крышу остановки у больницы №10. Об этом сообщили в администрации города.
На дырки в крыше павильона горожане
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.