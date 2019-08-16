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10:39, 16 августа 2019 147
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На отремонтированной улице Рылеева в Брянске нашли несколько недостатков

На отремонтированной улице Рылеева в Брянске нашли несколько недостатков

В Брянске прошла приемка улицы Рылеева в Володарском районе после ремонта, сообщил сайт городского совета народных депутатов.

В работе комиссии участвовали глава города Александр Хлиманков, глава администрации Александр Макаров, представители управления ЖКХ и комитета по ЖКХ городской администрации, управления автомобильных дорог Брянской области, управления ГИБДД, УМВД, подрядной организации — ООО «Профдорстрой».

Подрядчики заменили асфальт и освещение на участке от улицы Чернышевского до улицы Тельмана. На обновленной улице нанесли разметку с применением холодного пластика, установили новые дорожные знаки, 200 метров пешеходного оцинкованного ограждения, 23 светодиодных светильника и два остановочных павильона.

«Протяженность улицы Рылеева составляет 917 метров, а площадь асфальтирования — 18 тысяч квадратных метров. Стоимость работ на этом объекте — почти 22 миллиона рублей. Весь комплекс работ, предусмотренный проектно-сметной документацией, выполнен», — говорится в сообщении.

Александр Хлиманков во время приемки обратил внимание на прилегающую территорию, где разместился овощной базар. Для продавцов торговые места здесь предоставляются бесплатно. Глава города указал на неудовлетворительную организацию условий торговли и попросил разобраться в сложившейся ситуации.

«Пробы асфальта взяты, они соответствуют нормам. Но наши дорожные службы высказали претензии, что оказались засорены приемные колодцы ливневой канализации. На это указано подрядчику. В некоторых местах съезды для инвалидов не соответствуют нормам, их тоже переделают. Дорожные знаки закрываются ветками деревьев, — сказал Хлиманков.

Приемку улицы официально завершат только после устранения недостатков. Отремонтированная дорога будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика.

Отметим, всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Брянске отремонтируют 24 улицы. Из бюджетов разных уровней на капремонт дорог выделили около 940 миллионов рублей.


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