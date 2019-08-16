Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 17-18 августа

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
Большая программа фестиваля воздухоплавания «
В рамках форума древних городов в театрах города зрители смогут увидеть спектакли «
Полный обзор культурных событий смотрите на нашем сайте в разделе «
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.