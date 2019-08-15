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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Рязани открылась выставка антикварных открыток с изображением древних городов. Основу экспозиции составили карточки начала прошлого столетия с изображением Рязани, Москвы, Иерусалима, Великого Новгорода, Казани, Парижа, Каира и многих других городов.
Официально выставку «Наследие древних городов в филокартии» открыли в среду, 14 августа, в рязанской библиотеке имени Горького при участии президента Союза филокартистов России Арсена Мелитоняна. Ее приурочили к Международному форуму древних городов.
Среди экспонатов выставки — спичечные наборы из фондов Музея спички, посвященные юбилейным датам и событиям, а также несущие на себе изображения архитектурных памятников, достопримечательностей и видов самых древних городов России.
Выставка «Наследие древних городов в филокартии» расположилась в экспозиционном зале. Она будет работать до 10 сентября.
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