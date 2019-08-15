В липецком парке Победы установят аттракционы и создадут интерактивный музей

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В липецком парке Победы установят 15 каруселей комплекса «Жемчужина», На месте сохранят площадку для выгула животных. Об этом сообщил
Также в этом году парк разделят на функциональные зоны — для занятий спортом, детских игр и проведения праздников.
Кроме того, прорабатывается идея создать интерактивный музей под открытым небом. Предполагается, что он появится к 75-летию Победы в исторической зоне парка — со стороны 24 микрорайона, где размещены орудия времен Великой Отечественной войны. Также в парке установят новые скамейки.
По инициативе жителей планируется достроить здание для спортивного центра, где будут проводится занятия йогой и танцами.
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