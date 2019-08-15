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10:06, 15 августа 2019 113
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Туляк избил собутыльника до смерти

Туляк избил собутыльника до смерти

Туляк избил собутыльника до смерти. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, днем 11 апреля 2019 года 23-летний обвиняемый со своим знакомым выпивали в овраге, расположенном неподалеку от заправки на улице Кутузова. Мужчины поругались из-за спиртного.

Обвиняемый подошел к потерпевшему и толкнул его, от чего тот упал на землю. После этого злоумышленник сдавил шею руками и стал бить по голове, лицу, шее и телу последнего.

Ночью потерпевший скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия.

Подозреваемого заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.


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