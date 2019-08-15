«Россети Центр и Приволжье» открыли в Рязанской области новую зарядную станцию

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Россети Центр и Приволжье» открыли новую станцию зарядки для электромобилей на территории Рязанской области. Проект реализовали в рамках «Всероссийской программы по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта» ПАО «Россети».
«Станция медленной зарядки переменным током Rewatt совмещает в себе инновационные технические решения, позволяющие удобно, безопасно и легко заряжать электромобиль. Ее мощность — 22 кВт. Система разработана на базе международных стандартов и полностью соответствует жестким автомобильным критериям качества», — рассказали в пресс-службе компании.
По словам специалистов, процесс зарядки схож с подзарядкой мобильного телефона и происходит при минимальном вмешательстве клиента, что существенно повышает электробезопасность владельцев транспортных средств. Время до полного заряда аккумуляторов — несколько часов.
Электрозаправка расположена на территории «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» по адресу: улица МОГЭС, 12.
«Создание и расширение сети электрозаправок входит в число приоритетных направлений деятельности ПАО „Россети“. Компания последовательно реализует Всероссийскую программу развития зарядной инфраструктуры с целью создания условий для внедрения автономного общественного и частного электротранспорта», — говорится в сообщении.
Специалисты также отметили, что развитие электротранспорта не представляется возможным без надежной сети заправок, работающих на неистощимом ресурсе, экологически чистом и экономически выгодном.
Это уже вторая зарядная станция для «зеленых машин», открытая рязанскими энергетиками в регионе. Первую для работы в режиме экспресс-зарядки установили в 2015 году на территории районного подразделения предприятия по адресу: Куйбышевское шоссе, 20-а.
«Увеличение числа электромобилей снизит нагрузки на экологию в регионе, повысит комфорт туристов, создаст дополнительные условия для развития бизнеса», — подчеркнул заместитель гендиректора — директор филиала «Рязаньэнерго» «Россети Центр и Приволжье» Михаил Подлягин.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В липецком парке Победы установят аттракционы и создадут интерактивный музей
Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.