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14:55, 15 августа 2019 73

«Россети Центр и Приволжье» открыли в Рязанской области новую зарядную станцию

«Россети Центр и Приволжье» открыли в Рязанской области новую зарядную станцию

«Россети Центр и Приволжье» открыли новую станцию зарядки для электромобилей на территории Рязанской области. Проект реализовали в рамках «Всероссийской программы по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта» ПАО «Россети».

«Станция медленной зарядки переменным током Rewatt совмещает в себе инновационные технические решения, позволяющие удобно, безопасно и легко заряжать электромобиль. Ее мощность — 22 кВт. Система разработана на базе международных стандартов и полностью соответствует жестким автомобильным критериям качества», — рассказали в пресс-службе компании.

По словам специалистов, процесс зарядки схож с подзарядкой мобильного телефона и происходит при минимальном вмешательстве клиента, что существенно повышает электробезопасность владельцев транспортных средств. Время до полного заряда аккумуляторов — несколько часов.

Электрозаправка расположена на территории «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» по адресу: улица МОГЭС, 12.

«Создание и расширение сети электрозаправок входит в число приоритетных направлений деятельности ПАО „Россети“. Компания последовательно реализует Всероссийскую программу развития зарядной инфраструктуры с целью создания условий для внедрения автономного общественного и частного электротранспорта», — говорится в сообщении.

Специалисты также отметили, что развитие электротранспорта не представляется возможным без надежной сети заправок, работающих на неистощимом ресурсе, экологически чистом и экономически выгодном.

Это уже вторая зарядная станция для «зеленых машин», открытая рязанскими энергетиками в регионе. Первую для работы в режиме экспресс-зарядки установили в 2015 году на территории районного подразделения предприятия по адресу: Куйбышевское шоссе, 20-а.

«Увеличение числа электромобилей снизит нагрузки на экологию в регионе, повысит комфорт туристов, создаст дополнительные условия для развития бизнеса», — подчеркнул заместитель гендиректора — директор филиала «Рязаньэнерго» «Россети Центр и Приволжье» Михаил Подлягин.


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