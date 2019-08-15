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Калужанка зарезала своего брата. Об этом сообщила
По версии следствия, 13 августа 2019 года 30-летняя женщина во время ссоры с братом ударила его ножом в грудь.
26-летний мужчина скончался на месте. Обвиняемая дала признательные показания, ее заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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