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Двух молодых туляков осудят за кражу металла с территории калужского карьера, сообщила
Фигуранты 1995 и 1998 годов рождения в вечернее время на легковом автомобиле прибыли в Тарусский район Калужской области. Они повредили шлагбаум и проникли на территорию одного из карьеров, откуда украли металл на сумму около 150 тысяч рублей.
Установлено, что похищенное сдали в пункт приема металла. Деньги потратили по своему усмотрению.
Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», направили в суд.
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