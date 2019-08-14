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Вечером во вторник, 14 августа, трехлетний мальчик пропал в омском лесу. По данным регионального УМВД, его ищут примерно 400 человек.
Лес в Большереченском районе разбили на квадраты, которые полицейские ночью проходили цепочками, чтобы не пропустить ни метра. Отмечается, что поиски усложняет заболоченность местности.
Спасатели МЧС
В следкоме утчонили, что мальчик исчез, пока его родственники собирали ягоды. Ребенка оставили в машине, а через 15 минут он пропал. Родители искали его три часа, а потом обратились в полицию.
Следователи
Фото с
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