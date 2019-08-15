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Пропавшего в омском лесу трехлетнего мальчика нашли живым. Об этом в четверг, 15 августа, рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «
Добровольцы уточнили, что состояние ребенка удовлетворительное, он может ходить. Ребенка вместе с родителями на скорой доставили в Омск.
Ранее следователи сообщили, что во время поисков обнаружили кепку ребенка.
Напомним, днем 13 августа родители оставили мальчика в машине и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они
По факту исчезновения мальчика следователи возбудили дело.
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