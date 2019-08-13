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13:35, 13 августа 2019 225
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В Шилове пропал 21-летний молодой человек

В Шилове пропал 21-летний молодой человек

В Шилове пропал 21-летний Денис Николаевич Кузнецов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Рязань».

В последний раз молодого человека видели 9 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что Кузнецов не ориентируется в пространстве и нуждается в медпомощи.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Одежда: темно-синяя ветровка, белая футболка, черные джинсы, темно-синие кроссовки.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.


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