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13:38, 13 августа 2019 247
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Рязанского лидера фанатской группировки «Спартака» осудили на 5,5 лет

Рязанского лидера фанатской группировки «Спартака» осудили на 5,5 лет

Рязанского лидера фанатской группировки «Спартака» Ивана Кувшинова осудили на 5,5 лет. Об этом сообщил телеканал 360.

Дело рассмотрели в особом порядке. Подсудимый вину признал и согласился с обвинением.

В 2015 году мужчину осудили за похищение человека. Согласно материалам дела, Кувшинов подкараулил наркоторговца и затолкал в машину. Вместе с сообщником они вывезли молодого человека из города и избили. Ему дали пять лет колонии строгого режима, но он сбежал.

Кувшинова объявили в федеральный розыск. В 2018 его задержали в Московской области. По версии следствия, он прятался у знакомых.

Кроме того, Кувшинов входил в околофутбольные движения. По некоторым данным, был одним из лидеров группировки Mad Butchers, одного из старейших сообществ болельщиков «Спартака».


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