Рязанского лидера фанатской группировки «Спартака» осудили на 5,5 лет

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Рязанского лидера фанатской группировки «Спартака» Ивана Кувшинова осудили на 5,5 лет. Об этом сообщил телеканал
Дело рассмотрели в особом порядке. Подсудимый вину признал и согласился с обвинением.
В 2015 году мужчину осудили за похищение человека. Согласно материалам дела, Кувшинов подкараулил наркоторговца и затолкал в машину. Вместе с сообщником они вывезли молодого человека из города и избили. Ему дали пять лет колонии строгого режима, но он сбежал.
Кувшинова объявили в федеральный розыск. В 2018 его задержали в Московской области. По версии следствия, он прятался у знакомых.
Кроме того, Кувшинов входил в околофутбольные движения. По некоторым данным, был одним из лидеров группировки Mad Butchers, одного из старейших сообществ болельщиков «Спартака».
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